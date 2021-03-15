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На смартфоны и планшеты решили предустанавливать российский поисковик

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
4 часа назад
Производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно – правительство определит позднее, сообщили в пресс-службе Минцифры.
«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», – передает ТАСС сообщение Минцифры.
Категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (смартфоны, Smart TV, компьютеры и ноутбуки), указаны в соответствующем постановлении правительства, изменять или дополнять существующие категории не планируется, уточнили в министерстве.
«Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», – добавили в Минцифры.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.
Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.
Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.
В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.
В итоге срок предустановки перенесли с 1 января на 1 апреля 2021 года.
Гаджеты,Дмитрий Чернышенко,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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