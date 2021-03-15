Производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно – правительство определит позднее, сообщили в пресс-службе Минцифры.
Категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (смартфоны, Smart TV, компьютеры и ноутбуки), указаны в соответствующем постановлении правительства, изменять или дополнять существующие категории не планируется, уточнили в министерстве.
«Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», – добавили в Минцифры.
Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается
штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.