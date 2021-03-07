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Эксперт рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне 

RT на русском и ещё 4 7 марта 2021
Эксперт рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне
Фото: РИА Новости
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал в беседе с RT, какие данные нельзя хранить на смартфоне и как лучше защитить свой мобильный телефон.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: всё, что вы готовы хранить в своём почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне. Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты вашего почтового ящика. Вообще, данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключённых к сети, хранить нельзя, лучше иметь удалённые носители», — пояснил эксперт.

По словам Масаловича, в мобильном телефоне категорически нельзя хранить таблички с паролями и учётными данными.

«Нельзя использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Пароли надо менять как минимум раз в квартал. Удобнее разделить кредитные карты: то есть счёт, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платёж, вы должны в отделение прийти», — добавил он.

Кроме того, по мнению специалиста, стоит завести карту для текущих расчётов, на которой лежала бы небольшая сумма.
Масалович также пояснил, что все устройства нужно считать отдельными и нигде не ставить галочку «Запомнить меня».

«На современных смартфонах сейчас есть функции, которые позволяют хоть чуть-чуть вас спрятать: например, во всех новых версиях, на всех платформах есть галочка «Динамический сменный MAC-адрес», её надо ставить и при этом отключать Bluetooth», — подчеркнул аналитик.

Собеседник RT добавил, что вместо того, чтобы носить с собой в смартфоне фотографию первой страницы паспорта, гораздо надёжнее иметь распечатанные сканы.
Если их нужно сфотографировать и переслать, то потом эти данные нужно стереть, пояснил он.

«Утрата смартфона — более чем реальное событие. Его можно выронить в транспорте, его могут украсть. Однофакторная авторизация, которая у большинства стоит, проламывается на раз. Кроме того, есть технические средства, как со смартфона снимать информацию, даже не имея вашего ПИН-кода», — рассказал Масалович.

Он отметил, что по возможности лучше разделить рабочий и личный мир, чтобы для разных целей были разные смартфоны и аккаунты.
Кроме того, Масалович заявил, что если в личном кабинете интернет-магазинов вам предлагается запомнить данные банковской карты, чтобы каждый раз при покупке не вводить данные, то лучше этого не делать.
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Гаджеты , Наука и техника , Андрей Масалович
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