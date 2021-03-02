Названы самые надежные смартфоны 

Владелец сервисного центра назвал iPhone смартфонами, которые чаще всего приходится ремонтировать. Об этом сообщает издание «РабДно».

В разговоре с журналистами мастер, который восемь лет занимается ремонтом техники, заметил, что чаще всего его компании приходится иметь дело с iPhone. На них приходится около 20 процентов от общей массы устройств. Соответственно, данная статистика может говорить как о том, что смартфоны Apple являются менее надежными, чем другие модели, так и о том, что iPhone сильно распространены на рынке.

На второе место специалист поместил продукцию компании Samsung, на которую приходится 15 процентов заявок, на третье — телефоны от Huawei. Замыкают топ-4 смартфоны от Xiaomi. «Остальных уже нельзя перечислить — это общая масса», — заявил мастер.

Также специалист отметил, что иногда наблюдается аномальное количество обращений по конкретной поломке того или иного устройства. Например, несколько лет назад клиенты приносили iPhone 6 в сервис по 5-6 раз на дню. Пользователи просили заменить аккумулятор.

Мастер подытожил, что из-за того что запчасти на iPhone являются очень дорогими, сервисный центр не держит их на складе. Часто, если клиенту нужна замена оригинального компонента, то он снимается с нового устройства: «В таких случаях детали достаются с разбора новых телефонов: покупается новый смартфон». Эксперт заметил, что в случае замены дисплея iPhone 12 Pro Max клиент может «попасть» на 70 тысяч рублей.