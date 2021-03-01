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Новенький iPhone 13 Pro получит рекордный объём памяти 

Ferra.ru 41 минуту назад
Новый iPhone 13 Pro получит рекордный объём памяти
Фото: Ferra.ru
Аналитики из Wedbush, основываясь на данных из цепи поставок Apple, заявили, что яблочная компания оснастит iPhone 13 Pro внутренним накопителем вплоть до 1 ТБ. Для сравнения, iPhone 12 в максимальной версии и комплектации имел лишь 512 ГБ внутреннего хранилища.
Что интересно, это не первая подобная утечка. Ранее в январе 2021 года Front Page Tech уже заявляло о том, что грядущий iPhone 13 оснастят Терабайтным хранилищем, пишет 9to5Mac. Ожидается, что столь объёмную встроенную память получат лишь самые дорогие модели смартфона, а именно iPhone 13 Pro и Pro Max.
Напомним, что также новеньким iPhone приписывают экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также возвращение сканера отпечатка пальцев Touch ID. Анонс устройств, как и всегда, должен состояться уже ближайшей осенью.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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