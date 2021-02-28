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Москва

Эксперт рассказал о скрытой функции камеры смартфона 

Lenta.ru и ещё 1 12 минут назад
Названа скрытая функция камеры смартфона
Фото: Pixabay
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» рассказал, какая есть скрытая функция у камеры смартфона.
По его словам, датчик Time of flight может работать в неосвещенном помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта. Такой датчик используется и для определения сканирования лица.
Эксперт пояснил, что датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролета. «Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции», — сказал Кусков.
Ранее были названы ключевые особенности смартфонов в 2021 году. Так, в нынешнем году на рынке должны появиться телефоны без отверстий и с экранами нового типа. Также специалисты считают, что в 2021 году должно выйти несколько смартфонов с фронтальной камерой, которая будет расположена под экраном. Кроме того, в ближайшие месяцы могут появиться устройства, поддерживающие максимально быструю зарядку.
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Гаджеты , Наука и техника , Денис Кусков , Москва
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