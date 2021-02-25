Sony рассказала о нехватке PlayStation 5 

Представители Sony полагают, что ситуация с доступностью приставки PlayStation 5 в продаже улучшится до конца года. Об этом сообщает издание ArsTechica.

В разговоре с журналистами глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) рассказал, что ограничения на продажу консоли нового поколения будут постепенно сниматься. «В течение 2021 года и с каждым месяцем ситуация будет улучшаться», — сообщил свой прогноз топ-менеджер компании. При этом руководитель подразделения Sony отказался гарантировать, что PS5 будет доступна на всех рынках до конца года, в частности, до рождественских праздников.

«Темпы улучшения поставок будут расти в течение года», — подчеркнул Райан. Также он объяснил, что компания не может решить проблему с нехваткой игровых консолей одномоментно. При этом Джим Райан признался, что Sony планирует реализовать в 2021 году больше консолей, чем было продано за первые 12 месяцев после выпуска предшественника новой приставки — PlayStation 4. Ранее в компании говорили, что в ноябре и декабре было продано 4,5 миллиона единиц PS5.

Опрошенные журналистами специалисты скептически оценили прогнозы о снижении дефицита на игровые консоли. Аналитик Ampere Пирс Хардинг-Роллс (Piers Harding-Rolls) заметил, что Sony и Microsoft будут сожалеть о том, что не смогли выпустить большее количество приставок для удовлетворения спроса. Эксперт Creative Strategies Бен Баджарин (Ben Bajarin) заявил, что для роста продаж необходимо решить проблему дефицита полупроводников, которому он «не видит конца».

В сообщении говорится, что PlayStation 5 — один из самых востребованных гаджетов последних месяцев. Из-за пандемии коронавируса спрос на игровые приставки и программное обеспечение вырос. Также дефициту способствует нехватка полупроводников для производства технически сложных продуктов — консолей, компьютеров, смартфонов, компонентов для автомобилей с автопилотом.