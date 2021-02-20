Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Samsung объявила скидки на смартфоны «для любимых» 

Ferra.ru 20 февраля 2021
Samsung объявила скидки на смартфоны «для любимых»
Фото: Ferra.ru
Samsung начала акцию под названием «Дарите любимым Galaxy!». Она продлится до 8 марта. Скидки, как обещает компания, могут достигать 20 тысяч рублей.
В рамках акции Samsung Galaxy S21 Ultra получил скидку 9000 рублей.по промокоду «SALE». Другая модель — Galaxy S21+ продаётся со скидкой 7000 рублей. Такое же снижение цены получил стандартный Galaxy S21.
Акция распространяется и на планшеты. Galaxy Tab S7 LTE можно приобрести со скидкой 6490 рублей.
Что любопытно, на распродаже огромную скидку получил складной смартфон Galaxy Fold. Его можно купить за 100 990 рублей вместо 159 990. То есть скидка вышла в 59 000 рублей!
Скидки в 10 и 20 тысяч рублей доступны для предыдущих флагманских смартфонов Samsung. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Ferra.ru: последние новости
Xiaomi выпустит метку для вещей наподобие Apple AirTags Xiaomi выпустит метку для вещей наподобие Apple AirTags Китай запретит сверхбыстрые беспроводные зарядки для смартфонов Китай запретит сверхбыстрые беспроводные зарядки для смартфонов Найдены доказательства выпуска нового флагманского смартфона Google Найдены доказательства выпуска нового флагманского смартфона Google
Гаджеты , АК S7
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение