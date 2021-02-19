Специалист назвал лучшие способы найти похищенный гаджет 

"Жертва кражи может с помощью компьютера на сайте разработчика или производителя войти в личный кабинет, доступ к которому предоставляется при покупке телефона, и посмотреть, где последний раз девайс включался. Можно после покупки телефона самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим. Тогда она не будет видна злоумышленнику, но будет следить за местоположением устройства", — предупреждает эксперт.