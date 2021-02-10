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Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в обучении детей 

Lenta.ru 1 час назад
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в обучении детей
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор принял новые санитарные правила в сфере воспитания и обучения детей, согласно которым несовершеннолетним запрещено пользоваться смартфонами в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, передает РИА Новости.
Она добавила, что в новых правилах уточняются требования к электронным средствам обучения. В них отмечается, что для учебы подходят планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски. В службе уточнили, что школьники могут брать с собой мобильные телефоны для общения и связи с родителями.
Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма говорил, что смартфонами для обучения пользуются до 80 процентов несовершеннолетних. При этом он назвал телефоны самым неблагоприятным средством для этого из-за слишком маленького экрана. По словам гигиениста, его ширина должна быть не менее 12 дюймов (30,5 сантиметров), а размер шрифта и расстояние от глаз до дисплея не соответствуют санитарным нормам.
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Гаджеты , Образование , Роспотребнадзор
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