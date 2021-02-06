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Apple может представить свой первый VR-шлем в 2022 году 

Профиль 47 минут назад
Apple собралась представить свой первый VR-шлем в 2022 году
Фото: ©depositphotos.com
VR — сокращение от Virtual Reality, что переводится как «виртуальная реальность». VR-шлем или очки позволяют человеку находиться в дополненной реальности. Многие известные технологические компании уже давно выпускают такие девайсы, скоро к ним может присоединиться еще один гигант.
Компания Apple может представить свой первый VR-шлем уже в 2022 году. Об этом сообщает The Information со ссылкой на близкий к проекту источник. Предполагается, что устройство будет оснащено LIDAR-камерой, с помощью которой гаджет сможет распознавать объекты вокруг пользователя. Также в нем будет более 10 камер и экраны с разрешением 8К. По данным издания, внутри VR-шлема разместят датчики для слежения за движением глаз.
Такой девайс может обойтись в $3000 (около 227 тыс. руб.), а по данным портала MacRumors, цена новинки будет составлять около $500 (примерно 38 тыс. руб.).
Ранее компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой четкости. Это первая в мире разработка с технологией High Dynamic Range (HDR). Для этих очков были созданы специальные OLED-дисплеи. Они позволяют транслировать ровную картинку без «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между пикселями становятся заметны пользователю. Также в новых VR-очки от Panasonic используются те же оптические технологии, что и в цифровых фотокамерах LUMIX.
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Гаджеты , В мире , Apple
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