Apple собралась представить свой первый VR-шлем в 2022 году

VR — сокращение от Virtual Reality, что переводится как «виртуальная реальность». VR-шлем или очки позволяют человеку находиться в дополненной реальности. Многие известные технологические компании уже давно выпускают такие девайсы, скоро к ним может присоединиться еще один гигант.

Компания Apple может представить свой первый VR-шлем уже в 2022 году. Об этом сообщает The Information со ссылкой на близкий к проекту источник. Предполагается, что устройство будет оснащено LIDAR-камерой, с помощью которой гаджет сможет распознавать объекты вокруг пользователя. Также в нем будет более 10 камер и экраны с разрешением 8К. По данным издания, внутри VR-шлема разместят датчики для слежения за движением глаз.

Такой девайс может обойтись в $3000 (около 227 тыс. руб.), а по данным портала MacRumors, цена новинки будет составлять около $500 (примерно 38 тыс. руб.).