Samsung представила дешевый смартфон с большим аккумулятором 

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Южнокорейская компания представила свой новый дешевый смартфон — Galaxy M02. Сообщается, что это это упрощенная и более бюджетная версия недорогой модели Galaxy M02s.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым Infinity-V экраном с разрешением HD+ и вырезом в центральной верхней части для 5 Мп селфи-камеры. Сердцем смартфона выступает процессор MediaTek MT6739W. Есть модификации на 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Стоит отметить, что последнюю можно увеличить за счет карты памяти microSD. Galaxy M02 оснащен большим аккумулятором на 5000 мАч и двухмодульной камерой на 13 и 2 Мп.

Помимо прочего новинка способна работать в режиме двух SIM-карт. Компания запустит продажи устройства на индийском рынке уже 9 февраля. Оценили его там в 95 долларов или примерно 7,2 тыс. рублей.