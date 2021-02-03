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Samsung представила дешевый смартфон с большим аккумулятором 

Ferra.ru и ещё 2 15 часов назад
Samsung представила дешевый смартфон с большим аккумулятором
Фото: Ferra.ru
Южнокорейская компания представила свой новый дешевый смартфон — Galaxy M02. Сообщается, что это это упрощенная и более бюджетная версия недорогой модели Galaxy M02s.
Аппарат оснащен 6,5-дюймовым Infinity-V экраном с разрешением HD+ и вырезом в центральной верхней части для 5 Мп селфи-камеры. Сердцем смартфона выступает процессор MediaTek MT6739W. Есть модификации на 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Стоит отметить, что последнюю можно увеличить за счет карты памяти microSD. Galaxy M02 оснащен большим аккумулятором на 5000 мАч и двухмодульной камерой на 13 и 2 Мп.
Помимо прочего новинка способна работать в режиме двух SIM-карт. Компания запустит продажи устройства на индийском рынке уже 9 февраля. Оценили его там в 95 долларов или примерно 7,2 тыс. рублей.
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Гаджеты , Индия
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