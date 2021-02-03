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На телефоны Xiaomi запретили устанавливать приложения Google 

Газета.Ru 11 минут назад
На телефоны Xiaomi запретили ставить Google
Фото: Xiaomi
На телефоны Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, запретили устанавливать приложения Google. Об этом сообщили в Gizmochina. Отмечается, что запрет объясняется несоответствием требованиям, потому что приложения Google нельзя использовать в Китае. Модели телефонов, в отношении которых действует нововведение, не уточняется. Ранее Xiaomi внесли в черный список в США.
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Гаджеты , В мире , Google , Китай , США
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