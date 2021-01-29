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Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств 

ТАСС 41 минуту назад
Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки
Фото: EPA
Один из крупнейших в Китае производителей смартфонов Xiaomi в пятницу представил станцию для бесконтактной подзарядки устройств. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.
Аппарат получил название Mi Air Charge. Как заявил Лэй Цзюнь, станция устанавливается внутри помещения и может одновременно подзаряжать несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее. Мощность заряда составит 5 Вт.

"Mi Air Charge предназначена для подзарядки "умных" часов, браслетов и других устройств", — указал Лэй Цзюнь.

Как пишут китайские СМИ, станция также будет использоваться для зарядки смартфона Xiaomi Mi 11.
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Гаджеты , Наука и техника , Китай
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