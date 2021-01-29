В Роскачестве рассказали о краже данных со смартфона

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил, что из смартфона данные пользователя могут украсть вирусы, которые под видом безобидной программы иногда предлагает установить магазин приложений. По его словам, вирусы могут попасть в телефон и через фишинговую ссылку.

Злоумышленников чаще всего интересуют данные мобильного банка, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ. Он считает, что вредоносная программа после установки может автоматически воровать их и затем передавать своему оператору.

Следует быть внимательным, чтобы не стать жертвой вирусов-шпионов, уверен Бодров. Критически рассматривать запросы и требования, особенно если они касаются доступа к камере или микрофону, изменению файлов.

В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения вовсе, — посоветовал эксперт.

На телефоне необходимо иметь активный антивирус, а устанавливать надо только те приложения, которые имеют высокий рейтинг, большое количество скачиваний и положительные отзывы, подчеркнул Бодров.