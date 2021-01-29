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Москва

В Роскачестве рассказали, как со смартфона крадутся данные мобильного банка 

News.ru и ещё 2 29 минут назад
В Роскачестве рассказали о краже данных со смартфона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил, что из смартфона данные пользователя могут украсть вирусы, которые под видом безобидной программы иногда предлагает установить магазин приложений. По его словам, вирусы могут попасть в телефон и через фишинговую ссылку.
Злоумышленников чаще всего интересуют данные мобильного банка, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ. Он считает, что вредоносная программа после установки может автоматически воровать их и затем передавать своему оператору.
Следует быть внимательным, чтобы не стать жертвой вирусов-шпионов, уверен Бодров. Критически рассматривать запросы и требования, особенно если они касаются доступа к камере или микрофону, изменению файлов.

В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения вовсе, — посоветовал эксперт.

На телефоне необходимо иметь активный антивирус, а устанавливать надо только те приложения, которые имеют высокий рейтинг, большое количество скачиваний и положительные отзывы, подчеркнул Бодров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возможна слежка за владельцами смартфонов через камеру Instagram. Об этом заявил директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, случаи, когда камеры в телефонных приложениях включались вне зависимости от желания хозяина гаджета, не единичны. Обычно такое случается при просмотре ленты новостей, использовании чата.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Денис Кусков , Сергей Бодров , Москва
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