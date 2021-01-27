Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram 

Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях смартфона камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, рассказал агентству " Прайм " директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков

"К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата", — рассказал Кусков.

При этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность, и такого быть не должно.