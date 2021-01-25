В Huawei опровергли слухи о возможной продаже флагманских брендов 

Китайская компания Huawei не планирует продавать свой бизнес по производству и продаже премиальных смартфонов. Об этом в понедельник заявил производитель телекоммуникационного оборудования из КНР.
"Huawei узнала о необоснованных слухах о возможной продаже флагманских брендов своих смартфонов. У этих слухов нет никаких оснований. Huawei не располагает подобным планом", — цитирует заявление компании газета Global Times.
В нем также говорится, что Huawei по-прежнему полностью привержена бизнесу по производству смартфонов и продолжит "предоставлять передовые продукты и возможности для потребителей по всему миру".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о якобы возможной продаже части бизнеса, связанного с двумя премиальными сериями своих смартфонов P и Mate, предположив, что Huawei выходит из бизнеса по производству смартфонов высокого класса.