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В Huawei опровергли слухи о возможной продаже флагманских брендов 

ТАСС 1 час назад
В Huawei опровергли слухи о возможной продаже флагманских брендов
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei не планирует продавать свой бизнес по производству и продаже премиальных смартфонов. Об этом в понедельник заявил производитель телекоммуникационного оборудования из КНР.

"Huawei узнала о необоснованных слухах о возможной продаже флагманских брендов своих смартфонов. У этих слухов нет никаких оснований. Huawei не располагает подобным планом", — цитирует заявление компании газета Global Times.

В нем также говорится, что Huawei по-прежнему полностью привержена бизнесу по производству смартфонов и продолжит "предоставлять передовые продукты и возможности для потребителей по всему миру".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о якобы возможной продаже части бизнеса, связанного с двумя премиальными сериями своих смартфонов P и Mate, предположив, что Huawei выходит из бизнеса по производству смартфонов высокого класса.
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Гаджеты , Наука и техника , Reuters , Китай
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