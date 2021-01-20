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Цены на ноутбуки в России могут вырасти на 8% 

News.ru 43 минуты назад
Цены на ноутбуки в России могут вырасти на 8%
Фото: globallookpress.com
Ближайшие шесть месяцев в России цены на ноутбуки будут расти, кроме того ожидается их дефицит на рынке. Причиной этого стала девальвация рубля и также пандемия, следствием которой стал повышенный спрос на технику и нехватка компонентов из-за сокращения производства.
В прошлом году спрос на ноутбуки вырос на 33-50%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. С учетом темпов вакцинации от COVID-19 в мире и в стране, такая же тенденция будет актуальна и для первого полугодия 2021 года.
Заводы, которые производят комплектующие для ноутбуков, не заработают в полную силу, вероятно, до конца пандемии. Только когда на складах магазинов появится достаточный объём товара, цены снова поползут вниз, уверяют эксперты.
За 2020 год в России было реализовано 3,1-3,4 миллиона новых ноутбуков. В общем, россияне потратили на них 140-156 миллионов рублей. В штучном выражении спрос вырос на 30%, а в денежном на 55% из-за курса рубля.
В будущем сезоне в России ожидается перепроизводство сельхозпродукции, что приведёт к заметному снижению цен на продукты, в частности картофель, сахар, подсолнечное масло и муку, заявил ранее NEWS.ru гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
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Гаджеты , Наука и техника , газета "Известия"
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