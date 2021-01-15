Какие приложения эксперты советуют немедленно удалить со смартфона

Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона.

По данным Forbes, эксперты Check Point приводят два наименования каждой программы, которые нужно немедленно удалить с гаджета.

AppleProtect [se.spitfire.appleprotect.it]

Axgle [com.absolutelycold.axgle]

Buzz, [org.thoughtcrime.securesms]

Google Play Service, [com.demo.testinh]

Idea Security [com.demo.testing]

SecurIt [se.joscarsson.privify.spitfire]

SecurIt [sc.phoenix.securit]

Service [com.demo.testing]

Settings [com.demo.testing]

Settings [com.hawkshawspy]

Settings [com.services.deamon]

Wallpaper girls [com.demo.testing]

Wifi Pasword Cracker [com.services.deamon]. Первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения. Такие программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:

Rogue может «захватить» смартфон и украсть личные данные, фотографии, информацию о местоположении пользователя, а также контакты и сообщения.

Вредоносная программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец телефона пробует ограничить доступ трояна к своим данным, то на экране появится предупреждение: «Вы действительно хотите стереть все данные?».

Специалисты по IT-безопасности Check Point предупредили, что Rogue также запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере гаджета. Список возможных задач, выполняемых этим трояном, обширен. Среди них звонки и отправка сообщения, кража СМС и контактов, запись звука, создание скринов экрана, отслеживание местоположения пользователя, удаление файлов и установка приложений.

В компании подчеркнули, что Rogue может получить доступ к базе данных мессенджера WhatsApp на телефоне и удалить все сообщения, пишет РИА Новости.

Forbes отмечает, что, если пользователь обнаружил какие-то из перечисленных приложений на своем телефоне, то их следует немедленно удалить. Кроме того, эксперты рекомендовали установить на смартфон надежный антивирус и просканировать устройство.

Фото: из открытых источников