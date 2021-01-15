Какие приложения эксперты советуют немедленно удалить со смартфона

Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона.
По данным Forbes, эксперты Check Point приводят два наименования каждой программы, которые нужно немедленно удалить с гаджета.
Первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения. Такие программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:
- AppleProtect [se.spitfire.appleprotect.it]
- Axgle [com.absolutelycold.axgle]
- Buzz, [org.thoughtcrime.securesms]
- Google Play Service, [com.demo.testinh]
- Idea Security [com.demo.testing]
- SecurIt [se.joscarsson.privify.spitfire]
- SecurIt [sc.phoenix.securit]
- Service [com.demo.testing]
- Settings [com.demo.testing]
- Settings [com.hawkshawspy]
- Settings [com.services.deamon]
- Wallpaper girls [com.demo.testing]
- Wifi Pasword Cracker [com.services.deamon].
Rogue может «захватить» смартфон и украсть личные данные, фотографии, информацию о местоположении пользователя, а также контакты и сообщения.
Вредоносная программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец телефона пробует ограничить доступ трояна к своим данным, то на экране появится предупреждение: «Вы действительно хотите стереть все данные?».
Специалисты по IT-безопасности Check Point предупредили, что Rogue также запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере гаджета. Список возможных задач, выполняемых этим трояном, обширен. Среди них звонки и отправка сообщения, кража СМС и контактов, запись звука, создание скринов экрана, отслеживание местоположения пользователя, удаление файлов и установка приложений.
В компании подчеркнули, что Rogue может получить доступ к базе данных мессенджера WhatsApp на телефоне и удалить все сообщения, пишет РИА Новости.
Forbes отмечает, что, если пользователь обнаружил какие-то из перечисленных приложений на своем телефоне, то их следует немедленно удалить. Кроме того, эксперты рекомендовали установить на смартфон надежный антивирус и просканировать устройство.
Фото: из открытых источников