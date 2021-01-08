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Москва

Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон 

РИА Новости и ещё 2 17 минут назад
Названы способные убить смартфон обновления
Фото: РИА Новости
Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых технологий и самого программного кода, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, к примеру, Google выпустила последнее обновление приложения Carrier Services для Android, а после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.

"Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку", — сказал эксперт.

У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются на новейшие технологии и подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать". Может понадобиться и полная переустановка до заводских настроек. Но это случается нечасто, отметил Тимофеев.
По его словам, многие разработчики программного обеспечения пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и порой "запутываются" во множестве алгоритмов.
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Гаджеты , Наука и техника , Александр Тимофеев , Google , Москва
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