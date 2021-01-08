Названы способные убить смартфон обновления

Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых технологий и самого программного кода, рассказал агентству " Прайм " доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев

По его словам, к примеру, Google выпустила последнее обновление приложения Carrier Services для Android , а после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.

"Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку", — сказал эксперт.

У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются на новейшие технологии и подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать". Может понадобиться и полная переустановка до заводских настроек. Но это случается нечасто, отметил Тимофеев.

По его словам, многие разработчики программного обеспечения пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и порой "запутываются" во множестве алгоритмов.