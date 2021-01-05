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Москва

Психолог рассказал, как определить зависимость от смартфона 

РИА Новости и ещё 2 41 минуту назад
Как определить зависимость от смартфона
Фото: © Depositphotos / Vadym Drobot
Определить психологическую зависимость от смартфона можно по ряду признаков, их перечислил агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.
Главный признак — человек постоянно держит устройство в поле зрения. Устройство либо все время у него в руках, либо лежит рядом на видном месте. Если возникнет какой-либо вопрос во время беседы, зависимый ищет взглядом свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки.
Это заметно даже тем, кто не искушен в психологии. Общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на "мозги" своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Такое безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости", — отметил специалист.
Большинство людей уже не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает шаги и калории, а соцсети оповестят о новостях в жизни знакомых.
По словам Синарева, эти устройства уже начинают формировать наше сознание. Многие передают чувства и эмоции не словами, а смайликами. "Мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы", — подытожил психолог.
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Гаджеты , Общество , Москва
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