Как определить зависимость от смартфона

Главный признак — человек постоянно держит устройство в поле зрения. Устройство либо все время у него в руках, либо лежит рядом на видном месте. Если возникнет какой-либо вопрос во время беседы, зависимый ищет взглядом свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки.

Это заметно даже тем, кто не искушен в психологии. Общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на "мозги" своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Такое безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости", — отметил специалист.

Большинство людей уже не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает шаги и калории, а соцсети оповестят о новостях в жизни знакомых.

По словам Синарева, эти устройства уже начинают формировать наше сознание. Многие передают чувства и эмоции не словами, а смайликами. "Мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы", — подытожил психолог.