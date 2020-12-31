Новый год назвали угрозой для смартфонов 

По его словам, с гаджетами во время праздников происходят самые невероятные вещи. В этом году, возможно, опасность меньше из-за отмены части развлекательных мероприятий, но она все-таки есть, считает эксперт.

"Из-за пандемии коронавируса большинство массовых мероприятий отменено, и в целом динамика нашей жизни снизилась. Можно говорить о том, что риск потерять, разбить или утопить смартфон стал существенно меньше, чем обычно, но он есть", — сказал Рябинин.

Долгие праздничные гулянья представляют угрозу и для оболочки смартфонов, и главное, для данных, которые в них хранятся. Эксперт посоветовал для страховки делать бэкапы, то есть создавать резервные копии информации со смартфона. Даже если вы потеряете или поломаете гаджет, то не останетесь без необходимых вам сведений. Разумеется, хранить бэкапы следует отдельно.