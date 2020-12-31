Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Новый год назвали угрозой для смартфонов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Новый год назвали угрозой для смартфонов
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Новогодние праздники традиционно повышают частоту обращений россиян в сервисные центры для починки смартфонов. Как снизить риски, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
По его словам, с гаджетами во время праздников происходят самые невероятные вещи. В этом году, возможно, опасность меньше из-за отмены части развлекательных мероприятий, но она все-таки есть, считает эксперт.

"Из-за пандемии коронавируса большинство массовых мероприятий отменено, и в целом динамика нашей жизни снизилась. Можно говорить о том, что риск потерять, разбить или утопить смартфон стал существенно меньше, чем обычно, но он есть", — сказал Рябинин.

Долгие праздничные гулянья представляют угрозу и для оболочки смартфонов, и главное, для данных, которые в них хранятся. Эксперт посоветовал для страховки делать бэкапы, то есть создавать резервные копии информации со смартфона. Даже если вы потеряете или поломаете гаджет, то не останетесь без необходимых вам сведений. Разумеется, хранить бэкапы следует отдельно.

"Если у вас будет резервная копия, то в любом случае легко восстановить данные после ремонта или покупки нового гаджета", — пояснил Рябинин.

Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Последние новости
Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине Против Навального возбудили новое уголовное дело о мошенничестве Против Навального возбудили новое уголовное дело о мошенничестве
Комментарии
Гаджеты , Общество , Дмитрий Рябинин , Mail.ru Group , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение