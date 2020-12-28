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Xiaomi представила первый флагманский смартфон на топовом процессоре Snapdragon 888 

Ferra.ru и ещё 6 22 часа назад
Xiaomi представила первый флагман на топовом процессоре Snapdragon 888
Фото: MobiDevices
Сегодня на презентации в Китае Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11. Это первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888.
Толщина корпуса смартфона составляет 8,06 мм. Смартфон выйдет в трёх цветах: белом, синем и чёрном. Также будет доступна версия с особым покрытием серого и жёлтого цветов.
Xiaomi Mi 11 оснащён AMOLED-дисплеем диагональю 6,81 дюйма. Он слегка изгибается по краям. Яркость экрана достигает 1500 нит, разрешение — 2K (3200 × 1440 пикселей), а частота — 120 Гц. Смартфон защищён новейшим стеклом Gorilla Glass Victus. Имеется и антибактериальная плёнка. Как похвасталась Xiaomi, экран Mi 11 получил высшую оценку A+ от специалистов компании DisplayMate.
Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4600 мАч. Есть поддержка быстрой 55-Вт зарядки — можно зарядить до 100% за 45 минут. Имеются и беспроводная 50-Вт зарядка, и обратная беспроводная 10-Вт.
Как мы уже упоминали, в качестве аппаратной основы устройства выступает процессор Snapdragon 888. GPU в этом чипсете на 35% производительнее, чем было у предыдущего Snapdragon 865. Есть и встроенный модуль 5G. В смартфоне используется память типа LPDDR5 частотой 3200 МГц, флеш-память UFS 3.1. Есть поддержка Wi-Fi 6.
Что касается камер, то у Xiaomi Mi 11 имеется 20-Мп селфи-датчик изображения. Под него в экране сделан вырез. Основная система камер состоит из 108-Мп модуля с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп ультраширокоугольного модуля, 5-Мп телефото модуля.
Ещё одна любопытная фишка Xiaomi Mi 11 — определение частоты сердечных сокращений по датчику отпечатков пальцев. Кроме того, у аппарата имеются двойные стереодинамики от Harman Kardon.
Смартфон в версии с 8 ГБ + 128 ГБ оценён в 3999 юаней (около 45 тысяч рублей), в версии 8 ГБ + 256 ГБ — в 4299 юаней (около 48 тысяч рублей), а в версии 12 ГБ + 256 ГБ — в 4699 юаней (53 тысячи рублей). Когда устройство приедет в Россию, пока неизвестно.
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Гаджеты , Китай
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