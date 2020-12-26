Названа опасность использования смартфона во время зарядки 

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, опасно ли использовать смартфон во время зарядки. По его словам, маловероятно, что телефон может в этот момент взорваться, однако снизить такой риск все же необходимо. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт указал, что во время зарядки гаджета нагревается зарядный элемент. Если телефон одет в защитный чехол, то высока вероятность перегрева аппарата. Поэтому с точки зрения безопасности лучше разговаривать, отключив устройство от сети. Другим способом защиты Кусков назвал разговор по громкой связи.

«В этом случае вы не будете держать его в руках», — пояснил он.

Денис Кусков также напомнил, что при использовании интернета или разговоре смартфон будет заряжаться дольше.