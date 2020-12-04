Бир разработал метод отправки вредоносного кода с помощью Wi-Fi, который не требует взаимодействия с пользователем и даже подключения цели к интернету. Если iPhone находится в пределах досягаемости антенны, то хакер сможет его взломать (без необходимости заставлять пользователя кликать по вредоносным ссылкам и вообще предпринимать какие-либо действия). Цена оборудования, в которое входит только стандартный адаптер Wi-Fi «Raspberry Pi» и несколько строк кода, составляет примерно 100 долларов (7 тысяч рублей). Об этом сообщает Motherboard. Программист даже снял видео, в котором взламывает одновременно 26 iPhone. К счастью, Apple с выходом обновления iOS 13.5 исправила ошибки, которые использовал Бир. Однако, как сообщают эксперты по кибербезопасности, не все устройства обновились и «этот эксплойт можно использовать для разблокировки примерно 90 процентов телефонов, которые в настоящее время находятся под стражей в полицейских участках США». Бир также отметил в Twitter, что эти ошибки могли стоить Apple полмиллиона долларов, и теперь он хочет, чтобы компания отправила эту сумму на благотворительность.
Хакер взломал одновременно 26 iPhone, просто направив на них антенну
Фото: Популярная механика
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