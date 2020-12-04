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В России рухнули продажи новых iPhone 

Lenta.ru 45 минут назад
В России рухнули продажи новых iPhone
Фото: ТАСС
В России продажи новых iPhone рухнули по сравнению с прошлым годом. Как сообщает «Коммерсантъ», за первые две недели со старта продаж в мобильных сетях страны зарегистрировали порядка 48 тысяч устройств — это втрое меньше, чем в прошлом году, когда вышла модель iPhone 11 и 11 Pro.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 появились в России 23 октября, за две недели на их долю пришлось всего 0,03 процента от работающих в стране смартфонов, указали аналитики oneFactor. Больше всего iPhone 12 разошлись в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне. Как полагает директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин, падение продаж связано с высокой ценой и дефицитом моделей. Кроме того, в условиях пандемии смартфонами стали пользоваться дольше из соображений экономии. На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей.
В целом сейчас цены на смартфоны упали в среднем на 15 процентов. Ощутимее всего это сказалось на производителях верхнего ценового сегмента: Apple, Huawei и Samsung. По словам собеседника газеты в одном из ретейлеров, сейчас новые модели продаются примерно на 30 процентов хуже, чем их предшественники в 2019-м.
Другие продавцы настаивают, что спрос на новые iPhone оказался ажиотажным. Например, в МТС заявили, что даже спустя месяц после выхода новинки в продаже можно найти не все версии и расцветки: их раскупают в первые часы.
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Гаджеты , Наука и техника , МТС , Apple , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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