В России рухнули продажи новых iPhone 

России продажи новых iPhone рухнули по сравнению с прошлым годом. Как сообщает «Коммерсантъ», за первые две недели со старта продаж в мобильных сетях страны зарегистрировали порядка 48 тысяч устройств — это втрое меньше, чем в прошлом году, когда вышла модель iPhone 11 и 11 Pro.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 появились в России 23 октября, за две недели на их долю пришлось всего 0,03 процента от работающих в стране смартфонов, указали аналитики oneFactor. Больше всего iPhone 12 разошлись в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне. Как полагает директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин, падение продаж связано с высокой ценой и дефицитом моделей. Кроме того, в условиях пандемии смартфонами стали пользоваться дольше из соображений экономии. На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей.

В целом сейчас цены на смартфоны упали в среднем на 15 процентов. Ощутимее всего это сказалось на производителях верхнего ценового сегмента: Apple , Huawei и Samsung. По словам собеседника газеты в одном из ретейлеров, сейчас новые модели продаются примерно на 30 процентов хуже, чем их предшественники в 2019-м.