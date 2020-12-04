Указаны признаки взлома смартфона

Смартфон, который взломали, начинает проявлять, как правило, такие же признаки, что и взломанный компьютер. Гаджет начинает медленнее работать, его аккумулятор быстрее разряжается, а производительность сокращается. Об этом рассказал агентству «Прайм» заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.

Эксперт отметил, что не нужно сразу впадать в панику. Эти признаки могут быть обусловлены и другими причинами.

Если вам кажется, что вашу почту или переписку в социальных сетях читают посторонние, нужно заняться безопасностью гаджета.

Чаще всего диагностику рядовой пользователь провести не в силах. Своими силами можно только сбросить настройки телефона, изменить пароли, обновить антивирус. Если после этого улучшений в работе смартфона нет, следует обратиться в сервисный центр.