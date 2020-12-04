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Специалист указал на признаки взлома смартфона 

Мир24 6 минут назад
Указаны признаки взлома смартфона
Фото: «Мир 24» / Марина Дыкун
Смартфон, который взломали, начинает проявлять, как правило, такие же признаки, что и взломанный компьютер. Гаджет начинает медленнее работать, его аккумулятор быстрее разряжается, а производительность сокращается. Об этом рассказал агентству «Прайм» заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.
Эксперт отметил, что не нужно сразу впадать в панику. Эти признаки могут быть обусловлены и другими причинами.
Если вам кажется, что вашу почту или переписку в социальных сетях читают посторонние, нужно заняться безопасностью гаджета.
Чаще всего диагностику рядовой пользователь провести не в силах. Своими силами можно только сбросить настройки телефона, изменить пароли, обновить антивирус. Если после этого улучшений в работе смартфона нет, следует обратиться в сервисный центр.
Ранее эксперт перечислил признаки скорой «смерти» смартфона. Все эти проблемы являются следствием физической или программной деформации смартфона.
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Гаджеты , Наука и техника
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