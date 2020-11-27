Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Смартфон Xiaomi получил рекордную автономность 

Lenta.ru 1 час назад
Смартфон Xiaomi получил рекордную автономность
Фото: theverge.com
Компания Xiaomi представила смартфон Poco M3, отличающийся рекордной автономностью. Об этом сообщает издание GSMArena со ссылкой на материалы компании.
Новый смартфон получил аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. По словам производителя, в режиме энергосбережения Poco M3 может проработать максимум до пяти суток. Срок автономной службы батареи при обычном сценарии использования составляет два дня, в режиме повышенного энергопотребления — например при просмотре видео и запуске игр — полтора дня. Срок службы аккумулятора без серьезной потери емкости составляет 2,5 года. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 18 ватт. Также телефон может работать в режиме внешнего аккумулятора и заряжать другие смартфоны и гаджеты.
Poco M3 также имеет 6,53-дюймовый IPS-экран, процессор Snapdragon 662, четыре гигабайта оперативной и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера с объективами разрешением 48, 2 и 2 мегапикселя. Девайс оснащен разъемом для наушников и FM-радио.
Стоимость аппарата начинается со 149 долларов или около 11 тысяч рублей. Расширенная модель Poco M3 с 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 169 долларов.
В конце октября Xiaomi представила беспроводную зарядку, которая позволяет восполнять емкость аккумулятора смартфона с мощностью 80 ватт. По словам представителей компании, новый стандарт позволяет полностью заряжать устройство с батареей емкостью 4000 миллиампер-часов за 19 минут.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Последние новости
Трамп согласился покинуть Белый дом при условии Трамп согласился покинуть Белый дом при условии Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
01:47
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
01:05
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
Происшествия
Новое предложение Жириновского попало на видео
00:28
Новое предложение Жириновского попало на видео
Политика
Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика»
02:32
Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение