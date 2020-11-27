Смартфон Xiaomi получил рекордную автономность 

Компания Xiaomi представила смартфон Poco M3, отличающийся рекордной автономностью. Об этом сообщает издание GSMArena со ссылкой на материалы компании.

Новый смартфон получил аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. По словам производителя, в режиме энергосбережения Poco M3 может проработать максимум до пяти суток. Срок автономной службы батареи при обычном сценарии использования составляет два дня, в режиме повышенного энергопотребления — например при просмотре видео и запуске игр — полтора дня. Срок службы аккумулятора без серьезной потери емкости составляет 2,5 года. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 18 ватт. Также телефон может работать в режиме внешнего аккумулятора и заряжать другие смартфоны и гаджеты.

Poco M3 также имеет 6,53-дюймовый IPS-экран, процессор Snapdragon 662, четыре гигабайта оперативной и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера с объективами разрешением 48, 2 и 2 мегапикселя. Девайс оснащен разъемом для наушников и FM-радио.

Стоимость аппарата начинается со 149 долларов или около 11 тысяч рублей. Расширенная модель Poco M3 с 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 169 долларов.