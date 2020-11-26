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Смартфон iPhone 13 оставят без разъема для зарядки 

РИА Новости 42 минуты назад
iPhone 13 оставят без разъема для зарядки
Фото: РИА Новости
В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер.
Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.
Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning — USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока в компании полностью не переведут смартфоны на беспроводную зарядку.
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