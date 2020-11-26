iPhone 13 оставят без разъема для зарядки

В новом поколение iPhone , которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от проводного разъема. О разработке смартфона без коннекторов сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер.

Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.