Описано будущее iPhone 12 

Аналитики предсказали успех смартфонов серии iPhone 12 на рынке. Об этом сообщает издание Appleinsider, в распоряжении которого оказался отчет инвестиционной фирмы Wedbush.

В аналитической записке говорится, что специалисты ожидают запуска «суперцикла» в отношении новых смартфонов Apple. Этот термин означает высокий интерес потребителей к продукции — причем как среди обладателей iPhone, так и среди владельцев Android-устройств. По словам аналитика Дэниела Айвза (Daniel Ives), iPhone 12 окажутся востребованными на рынках США и Китая. Специалист уверен, что компания реализует не менее 80 миллионов единиц девайсов в начальный период запуска.

Айвз также описал механизм «суперцикла», который ждет новые iPhone. По оценке инвестиционной фирмы, в ближайшем будущем порядка 350 миллионов смартфонов Apple из 950 миллионов находящихся на руках пользователей iPhone будут обновлены.

«Мы не наблюдали такой тенденции в течение последних лет, начиная с iPhone 6 в 2014 году», — подчеркнул он.

Аналитик Wedbush заметил, что наблюдает явный интерес к модели iPhone 12 Pro и прогнозирует успех 6,1-дюймовой модели. Также он считает, что спрос на самую дорогую модель поколения — iPhone 12 Pro Max — очень высок. Это приведет к тому, что средняя стоимость смартфонов бренда (ASP) увеличится.