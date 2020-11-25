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Описано будущее iPhone 12 

Lenta.ru 1 час назад
Описано будущее iPhone 12
Фото: Reuters
Аналитики предсказали успех смартфонов серии iPhone 12 на рынке. Об этом сообщает издание Appleinsider, в распоряжении которого оказался отчет инвестиционной фирмы Wedbush.
В аналитической записке говорится, что специалисты ожидают запуска «суперцикла» в отношении новых смартфонов Apple. Этот термин означает высокий интерес потребителей к продукции — причем как среди обладателей iPhone, так и среди владельцев Android-устройств. По словам аналитика Дэниела Айвза (Daniel Ives), iPhone 12 окажутся востребованными на рынках США и Китая. Специалист уверен, что компания реализует не менее 80 миллионов единиц девайсов в начальный период запуска.
Айвз также описал механизм «суперцикла», который ждет новые iPhone. По оценке инвестиционной фирмы, в ближайшем будущем порядка 350 миллионов смартфонов Apple из 950 миллионов находящихся на руках пользователей iPhone будут обновлены.

«Мы не наблюдали такой тенденции в течение последних лет, начиная с iPhone 6 в 2014 году», — подчеркнул он.

Аналитик Wedbush заметил, что наблюдает явный интерес к модели iPhone 12 Pro и прогнозирует успех 6,1-дюймовой модели. Также он считает, что спрос на самую дорогую модель поколения — iPhone 12 Pro Max — очень высок. Это приведет к тому, что средняя стоимость смартфонов бренда (ASP) увеличится.
В середине ноября стало известно, что новые смартфоны Apple оказались востребованы в России. В частности, на сайтах объявлений появилось более тысячи сообщений о перепродаже аппаратов линейки iPhone 12.
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Гаджеты , Наука и техника , Китай , США
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