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Раскрыт следующий флагман Xiaomi 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыт следующий флагман Xiaomi
Фото: Reuters
Новый флагман Xiaomi будет иметь топовый процессор и тройную камеру. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на сетевых инсайдеров.
В частности, издание ссылается на сообщение главного редактора проекта XDA Developers Мишаля Рахмана (Mishaal Rahman) в Twitter. Журналист заявил, что следующий флагман Xiaomi будет иметь изогнутый дисплей и актуальный процессор Snapdragon 875. Также раскрытое устройство должно получить тройную основную камеру с ведущим объективом разрешением 108 мегапикселей, 30-кратным зумом и сверхширокоугольным модулем для макросъемки.
Журналисты предполагают, что новый аппарат получит название Xiaomi Mi 11. Согласно другим сообщениям, устройство выйдет с экраном с 2K-разрешением и частотой обновления 120 герц. Два модуля основной камеры получат разрешение 50 и 12 мегапикселей. Вероятно, компания представит базовый флагман Xiaomi Mi 11 и его расширенную версию Mi 11 Pro.
Авторы отметили, что упоминаемый в сообщениях о новом устройстве Xiaomi процессор Snapdragon 875 еще не анонсирован. Ожидается, что компания Qualcomm представит очередной чип для флагманских Android-смартфонов в начале декабря. Дата анонса Xiaomi Mi 11 не раскрывается.
Актуальным на данный момент флагманом Xiaomi является модель Mi 10. Представленный 13 февраля девайс получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц, чип Snapdragon 865, камеру на четыре объектива. Стоимость Mi 10 в России составила 70 тысяч рублей.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Qualcomm
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