Раскрыт следующий флагман Xiaomi 

Новый флагман Xiaomi будет иметь топовый процессор и тройную камеру. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на сетевых инсайдеров.

В частности, издание ссылается на сообщение главного редактора проекта XDA Developers Мишаля Рахмана (Mishaal Rahman) в Twitter . Журналист заявил, что следующий флагман Xiaomi будет иметь изогнутый дисплей и актуальный процессор Snapdragon 875. Также раскрытое устройство должно получить тройную основную камеру с ведущим объективом разрешением 108 мегапикселей, 30-кратным зумом и сверхширокоугольным модулем для макросъемки.

Журналисты предполагают, что новый аппарат получит название Xiaomi Mi 11. Согласно другим сообщениям, устройство выйдет с экраном с 2K-разрешением и частотой обновления 120 герц. Два модуля основной камеры получат разрешение 50 и 12 мегапикселей. Вероятно, компания представит базовый флагман Xiaomi Mi 11 и его расширенную версию Mi 11 Pro.

Авторы отметили, что упоминаемый в сообщениях о новом устройстве Xiaomi процессор Snapdragon 875 еще не анонсирован. Ожидается, что компания Qualcomm представит очередной чип для флагманских Android-смартфонов в начале декабря. Дата анонса Xiaomi Mi 11 не раскрывается.