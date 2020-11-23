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LG изобрела ноутбук-рулон 

Lenta.ru 1 час назад
LG изобрела ноутбук-рулон
Фото: rootmygalaxy.net
LG запатентовала ноутбук с раздвижным экраном. Об этом сообщает издание Root MyGalaxy со ссылкой на опубликованную патентную заявку.
Согласно описанию изобретения, компьютер оснащается гибким экраном, который можно свернуть и спрятать в основание корпуса ноутбука. Трансформация устройства происходит с помощью электромоторов. Клавиатура устройства также имеет складную конструкцию. По словам журналистов, в свернутом состояни девайс напоминает саундбар.
В документе уточняется, что ноутбук получит рулонный дисплей диагональю от 13,3 до 17 дюймов. В отличие от многих портативных компьютеров на рынке, девайс корейской компании получит расположенную в торце корпуса кнопку питания. Журналисты заметили, что благодаря подобной конструкции компьютер LG будет более компактным и мобильным, чем другие ноутбуки.
В конце сентября LG представила первый телевизор с рулонной матрицей. Аппарат LG Signature OLED TV R стоимостью 100 миллионов корейских вон или около 6,8 миллиона рублей имеет гибкий OLED-дисплей, который сворачивается в специальную подставку.
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Гаджеты , Наука и техника
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