Российское ПО установят на все продаваемые устройства

На все продаваемые в России электронные устройства с нового года будут устанавливать российское программное обеспечение. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации. Речь идет о смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах.

Предустановленное ПО могут получить Россия, субъект страны, российское юридическое лицо или гражданин страны. Перед продажей предустанавливать будут поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы и программы для доступа в облачные хранилища. Также в список вошли e-mail сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы "Мир", госуслуги, антивирусы.