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Российское ПО начнут устанавливать на все продаваемые устройства 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Российское ПО установят на все продаваемые устройства
Фото: Газета.Ru
На все продаваемые в России электронные устройства с нового года будут устанавливать российское программное обеспечение. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации. Речь идет о смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах.
Предустановленное ПО могут получить Россия, субъект страны, российское юридическое лицо или гражданин страны. Перед продажей предустанавливать будут поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы и программы для доступа в облачные хранилища. Также в список вошли e-mail сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы "Мир", госуслуги, антивирусы.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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