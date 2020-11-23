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Samsung больше не будет выпускать Galaxy Note

runews24.ru
1 час назад
Представители Samsung в разговоре с южнокорейским изданием Ajunews рассказали, что больше устройства Note выпускаться не будут. Имя и должность собеседника не называется, так что заявление пока не стоит считать официальным.
Samsung больше не будет выпускать Galaxy Note
Фото: Public domainPublic domain
Вместе с этим, о том, что линейка Note закрывается, в последнее время говорили сразу несколько сетевых информаторов. В том числе несколько раз сливавший достоверные сведения о планах Samsung и информацию о еще не выпущенных устройствах Ice Universe, а также журналист Android Police Макс Вайнбах.
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