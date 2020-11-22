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Эксперт рассказал, как ограничат владельцев старых смартфонов в 2021 году 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Владельцев старых смартфонов ждут неприятности
Фото: РИА Новости
В 2021 году могут возникнуть проблемы у владельцев смартфонов с Android 7.1.1 и более старыми версиями ОС, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Дело в том, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust", — объясняет эксперт.

Этим компаниям не удалось договорится о продлении этого сертификата. Если прорыва не случится, около трети доменов в глобальной сети интернет (более 200 миллионов сайтов по всему миру) станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более старыми версиями, а это на текущий момент около 12,9% от всех пользователей Android устройств, — добавляет он.

"Избежать подобной проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет, однако подобные траты могут показаться нецелесообразными для многих граждан", — говорит Кузьменко.

Еще один способ сохранить любимое устройство и, таким образом, сэкономить — перейти на мобильный браузер Firefox. Именно в этом браузере есть свое собственное хранилище корневых сертификатов.
При этом эксперт отмечает, что такой вариант подойдет только тем, у кого на устройстве OC Android не ниже версии 5.0. Владельцам более старых ОС все-таки придется приобрести новый гаджет.
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Комментарии 3
Гаджеты , Наука и техника , Человек года , Сергей Кузьменко , Москва
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