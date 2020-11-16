Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыты будущие смартфоны Samsung 

Lenta.ru и ещё 2 16 ноября 2020
Раскрыты будущие смартфоны Samsung
Фото: Reuters
В 2021 году Samsung выпустит семь флагманских смартфонов. Об этом в Twitter рассказал известный сетевой инсайдер Макс Вейнбах (Max Weinbach).
Вейнбах отметил, что ему стало известно о семи топовых устройствах корейской компании, выход которых запланирован на 2021 год. Четыре аппарата из списка получат классический форм-фактор, это будут смартфоны серии Galaxy S, новое поколение которых обычно появляется в первой половине года. К ним относятся Galaxy S21 FE, S21, S21+, S21 Ultra.
Три устройства из раскрытого списка Вейнбаха будут иметь складной корпус и дисплей. Инсайдер ожидает, что Samsung выпустит дорогие раскладные девайсы Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, а также ориентированный на широкую аудиторию аппарат Galaxy Z Fold Fan Edition. Указанные смартфоны будут иметь поддержку фирменного стилуса S-Pen.
Другой известный инсайдер — Ice Universe — предположил, что корейская корпорация убила линейку флагманов Galaxy Note. Предположения специалиста основаны на том факте, что в списке разрабатываемых компанией девайсов нет смартфонов серии Note21, которые должны заменить собой девайсы представленной в августе линейки Note20.
В октябре сетевые инсайдеры рассекретили смартфон Samsung, имеющий основную камеру с пятью объективами. Специалисты полагают, что раскрытым аппаратом является Galaxy S21 Ultra, релиз которого состоится в январе-феврале 2021 года.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Последние новости
В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса Стало известно о фальсификации выборов в пользу Байдена силами мафии Стало известно о фальсификации выборов в пользу Байдена силами мафии ФСБ пришла с обысками к замглавы правительства Московской области ФСБ пришла с обысками к замглавы правительства Московской области
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
01:14
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
Происшествия
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
00:18
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение