Раскрыты будущие смартфоны Samsung 

В 2021 году Samsung выпустит семь флагманских смартфонов. Об этом в Twitter рассказал известный сетевой инсайдер Макс Вейнбах (Max Weinbach).

Вейнбах отметил, что ему стало известно о семи топовых устройствах корейской компании, выход которых запланирован на 2021 год. Четыре аппарата из списка получат классический форм-фактор, это будут смартфоны серии Galaxy S, новое поколение которых обычно появляется в первой половине года. К ним относятся Galaxy S21 FE, S21, S21+, S21 Ultra.

Три устройства из раскрытого списка Вейнбаха будут иметь складной корпус и дисплей. Инсайдер ожидает, что Samsung выпустит дорогие раскладные девайсы Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, а также ориентированный на широкую аудиторию аппарат Galaxy Z Fold Fan Edition. Указанные смартфоны будут иметь поддержку фирменного стилуса S-Pen.

Другой известный инсайдер — Ice Universe — предположил , что корейская корпорация убила линейку флагманов Galaxy Note. Предположения специалиста основаны на том факте, что в списке разрабатываемых компанией девайсов нет смартфонов серии Note21, которые должны заменить собой девайсы представленной в августе линейки Note20.