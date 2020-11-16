Новые iPhone вызвали ажиотажный спрос у россиян

Новые iPhone вызвали традиционно высокий спрос у россиян — за три дня первая партия смартфонов почти распродана, сети ожидают новых поставок, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских розничных сетей электроники.

Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября.

Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini можно приобрести в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max — за 109,99-139,99 тысячи рублей.

"Первую партию iPhone 12 Pro Max в розничной сети "Мегафон Ритейл" и интернет-магазине уже раскупили. Во время предзаказа на эту модель приходилось 80% заявок. Самый популярный цвет этой модели — синий, объем памяти — 256 Гб.

В ближайшее время мы ждем новые поставки. iPhone 12 Mini еще есть в наличии", — прокомментировал ситуацию гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин

В re:Store iPhone 12 Pro Max раскуплены, в свободной продаже остались только iPhone 12 mini, компания ожидает новых поставок, а пока доставляет смартфоны, купленные во время предзаказа. "По итогам первого уик-энда продаж в рознице "Билайн" наблюдается дефицит отдельных моделей iPhone 12 Pro Max.

Первое место по популярности делят iPhone 12 Pro Max с памятью 256 Гб в золотом цвете и эта же модель в цвете "Тихоокеанский синий", — рассказали в пресс-службе.

В "М. Видео. Эльдорадо" зафиксировали высокий спрос на всю новую линейку Apple — как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх. "Благодаря успешному старту новинок Apple существенно укрепила рыночные позиции. В "М. Видео" и "Эльдорадо" сейчас доступно большинство моделей из новой линейки как в рассрочку, так и по программе trade-in со скидками до 50 тысяч рублей.

У покупателей теперь есть возможность протестировать и сравнить все модели новой линейки в магазинах, что служит дополнительным драйвером спроса, как и приближающиеся новогодние праздники", — сообщил представитель компании.

По итогам первого уик-энда около 80% продаж пришлось на iPhone 12 Pro Max и в "Связном" . "Чаще всего покупатели "Связного" выбирают эту модель в цвете "Тихоокеанский синий" в конфигурации на 256 Гб. Хитом продаж iPhone 12 mini стала модель в "синем" решении, но уже в конфигурации на 128 Гб, на которую приходится почти половина продаж этой модели.

Наибольший интерес к новинкам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара", — пояснил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.