На популярных смартфонах возникли проблемы с зарядкой 

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Пользователи флагманских моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 от компании Samsung пожаловались на проблему с зарядкой аппаратов. На проблему обратило внимание издание Android Police

Владельцы устройств отмечают, что функция быстрой беспроводной зарядки пропала после плановых обновлений операционной системы. Теперь телефон заражается только со стандартной мощностью пять ватт.

Определить, используется ли функция быстрой зарядки очень просто — на экране блокировки смартфона выводится соответствующее сообщение.