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На популярных смартфонах возникли проблемы с зарядкой 

РИА Новости 1 час назад
На популярных смартфонах возникли проблемы с зарядкой
Фото: © Fotolia / ratmaner
Пользователи флагманских моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 от компании Samsung пожаловались на проблему с зарядкой аппаратов. На проблему обратило внимание издание Android Police.
Владельцы устройств отмечают, что функция быстрой беспроводной зарядки пропала после плановых обновлений операционной системы. Теперь телефон заражается только со стандартной мощностью пять ватт.
Определить, используется ли функция быстрой зарядки очень просто — на экране блокировки смартфона выводится соответствующее сообщение.
Ранее руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал агентству "Прайм", что смартфон заряжается при участии нескольких устройств — зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке.
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Гаджеты , Наука и техника
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