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Эксперт назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона 

РИА Новости и ещё 1 54 минуты назад
Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона
Фото: предоставлено Huawei
Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной памяти нужны, если возникают проблемы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Смартфоны и планшеты сами перезагружаются, когда, например, обновляются на новые версии операционных систем. У iPhone это происходит довольно часто, на моделях с операционной системой Android обновлений, как правило, ждать приходится дольше", — отмечет эксперт.

При этом принудительная перезагрузка — первое средство, если произошел сбой в работе устройства, операционной системы или приложений. Этот способ может помочь, если смартфон перестал ловить Wi-Fi, не работает режим модема, аккумулятор быстрее обычного теряет заряд или приложения никак не хотят запускаться, указал он.
При нормальной работе современные смартфоны вовсе не нуждаются в дополнительных перезагрузках и могут работать без них так долго, как это необходимо, то есть, до ближайшей проблемы из числа описанных выше, подытожил Гриценко.
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Гаджеты , Наука и техника , Владимир Гриценко , Москва
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