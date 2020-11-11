Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона

Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной памяти нужны, если возникают проблемы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко

"Смартфоны и планшеты сами перезагружаются, когда, например, обновляются на новые версии операционных систем. У iPhone это происходит довольно часто, на моделях с операционной системой Android обновлений, как правило, ждать приходится дольше", — отмечет эксперт.

При этом принудительная перезагрузка — первое средство, если произошел сбой в работе устройства, операционной системы или приложений. Этот способ может помочь, если смартфон перестал ловить Wi-Fi, не работает режим модема, аккумулятор быстрее обычного теряет заряд или приложения никак не хотят запускаться, указал он.

При нормальной работе современные смартфоны вовсе не нуждаются в дополнительных перезагрузках и могут работать без них так долго, как это необходимо, то есть, до ближайшей проблемы из числа описанных выше, подытожил Гриценко.