Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эксперт рассказал, почему смартфон перестает заряжаться 

Прайм 1 час назад
Почему перестает заряжаться смартфон
Фото: РИА Новости
Зарядка аккумулятора cмартфона — сложный физико-химический процесс. В нём наряду с самим аккумулятором обязательно участвуют: зарядное устройство, кабель, разъём аппарата с одной стороны и контроллер заряда с другой. И неприятность может случиться с каждым элементом цепи заряда, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.
— Зарядное устройство
Телефон может не заряжаться из-за того, что из строя вышел блок питания. Это может произойти, например, если в производстве зарядного устройства использовались некачественные комплектующие.
"Проверить исправность зарядного устройства очень просто: нужно подключить другое устройство и посмотреть — заряжается ли оно", — отмечает он.
— Кабель
Тонкий дешёвый кабель способен понизить вольтамперные характеристики на входе смартфона даже от хорошего зарядного блока. Порванный кабель или надломленный возле разъёма и вовсе может привести к необратимым последствиям.
— Разъёмы
Разъём смартфона для зарядки является самым уязвимым местом для поломки, так как он подвергается практически ежедневному силовому воздействию.
"Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъёме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъём зарядного кабеля в соответствующий входной разъём на смартфоне" — советует Черток.
— Аккумулятор
Практически все современные смартфоны выпускают с несъёмными аккумуляторами большой ёмкости. Они могут выдерживают более 500 циклов заряда, этого хватает на несколько лет. Но и им тоже когда-то приходит конец.
"Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется всё больше времени, а сама зарядка требуется всё чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда — значит, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заражаться вообще", — заключил Черток.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон Названы несколько простых способов решения проблем с зарядкой смартфона Названы несколько простых способов решения проблем с зарядкой смартфона Продажи флагмана Samsung провалились Продажи флагмана Samsung провалились
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение