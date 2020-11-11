Почему перестает заряжаться смартфон

Зарядка аккумулятора cмартфона — сложный физико-химический процесс. В нём наряду с самим аккумулятором обязательно участвуют: зарядное устройство, кабель, разъём аппарата с одной стороны и контроллер заряда с другой. И неприятность может случиться с каждым элементом цепи заряда, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

— Зарядное устройство

Телефон может не заряжаться из-за того, что из строя вышел блок питания. Это может произойти, например, если в производстве зарядного устройства использовались некачественные комплектующие.

"Проверить исправность зарядного устройства очень просто: нужно подключить другое устройство и посмотреть — заряжается ли оно", — отмечает он.

— Кабель

Тонкий дешёвый кабель способен понизить вольтамперные характеристики на входе смартфона даже от хорошего зарядного блока. Порванный кабель или надломленный возле разъёма и вовсе может привести к необратимым последствиям.

— Разъёмы

Разъём смартфона для зарядки является самым уязвимым местом для поломки, так как он подвергается практически ежедневному силовому воздействию.

"Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъёме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъём зарядного кабеля в соответствующий входной разъём на смартфоне" — советует Черток.

— Аккумулятор

Практически все современные смартфоны выпускают с несъёмными аккумуляторами большой ёмкости. Они могут выдерживают более 500 циклов заряда, этого хватает на несколько лет. Но и им тоже когда-то приходит конец.

"Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется всё больше времени, а сама зарядка требуется всё чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда — значит, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заражаться вообще", — заключил Черток.