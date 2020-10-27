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Россияне раскупили iPhone 12 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне раскупили iPhone 12
Фото: РИА Новости
В России раскупили первую партию новых смартфонов Apple. Об этом ТАСС сообщили представители отечественных ритейлеров и операторов связи.
В МТС рассказали, что почти всю первую партию iPhone 12 и 12 Pro раскупили за выходные. «Спрос на новинки оказался высоким и в два раза превышает продажи iPhone 11 на старте в прошлом году», — уточнил источник. По информации оператора, самый высокий спрос пришелся на модель Pro, которую выбирали 70 процентов покупателей, самой популярной оказалась синяя расцветка гаджета. В re:Store сообщили, что в магазинах остались лишь единичные экземпляры смартфонов, ритейлер ожидает новых поставок.
В сетях «Билайна» заявили о дефиците всех моделей серии и уточнили, что первую партию новинок почти полностью выкупили клиенты, оформившие предзаказ. По информации «Связного», спрос на новые смартфоны Apple по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза. Представители группы «М. Видео-Эльдорадо» сообщили, что ожидают поступление смартфонов в перспективе одной-двух недель. В компании уточнили, что iPhone 12 и 12 Pro синего и зеленого цветов с накопителем на 256 гигабайт уже раскуплены.
Участники рынка также признались, что наиболее востребованным у россиян оказался iPhone 12 Pro в цвете «тихоокеанский синий». По данным «Связного», чаще всего новые флагманы приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. В re:Store заметили, что 80 процентов продаж пришлось на Москву и Санкт-Петербург.
Смартфоны iPhone 12 и 12 Pro стали доступны для покупки в России 23 октября. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max откроется 6 ноября, в рознице флагманы появятся 13 ноября. Минимальная стоимость на актуальные смартфоны Apple, представленные 13 октября, составляет 70 тысяч рублей.
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Гаджеты , Наука и техника , Вымпелком , МТС
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