Названы причины для отказа от смартфона в 2021 году

Главными причинами для отказа от смартфона могут быть негативное влияние на здоровье, появление психологической зависимости, высокая стоимость, а также проблемы, связанные с конфиденциальностью. Но окончательно избавиться от этих гаджетов людям все равно не удастся, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин

Говоря о потенциальных проблемах со здоровьем, он упомянул ухудшение зрения и работы нервной системы при длительных контактах со смартфоном.

Также отказываться от смартфонов люди могут из-за их высокой стоимости.

"Хотя многие производители и выпускают бюджетные модели, стоимость на них все равно остается достаточно высокой, к сожалению, не все могут позвонить себе такую "роскошь", — отметил эксперт.

Кроме того, не все смартфоны могут обеспечить стопроцентную конфиденциальность, а некоторые пользователи слишком сильно переживают по этому поводу.

Смартфоны также отнимают много времени — долгое нахождение в социальных сетях и мессенджерах приводит к формированию зависимости.

По словам Аверина, использовать гаджеты или нет — личный выбор каждого человека.