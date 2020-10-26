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Эксперт назвал причины для отказа от смартфона в 2021 году 

Прайм 41 минуту назад
Названы причины для отказа от смартфона в 2021 году
Фото: © flickr.com/ Sam Azgor
Главными причинами для отказа от смартфона могут быть негативное влияние на здоровье, появление психологической зависимости, высокая стоимость, а также проблемы, связанные с конфиденциальностью. Но окончательно избавиться от этих гаджетов людям все равно не удастся, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
Говоря о потенциальных проблемах со здоровьем, он упомянул ухудшение зрения и работы нервной системы при длительных контактах со смартфоном.
Также отказываться от смартфонов люди могут из-за их высокой стоимости.

"Хотя многие производители и выпускают бюджетные модели, стоимость на них все равно остается достаточно высокой, к сожалению, не все могут позвонить себе такую "роскошь", — отметил эксперт.

Кроме того, не все смартфоны могут обеспечить стопроцентную конфиденциальность, а некоторые пользователи слишком сильно переживают по этому поводу.
Смартфоны также отнимают много времени — долгое нахождение в социальных сетях и мессенджерах приводит к формированию зависимости.
По словам Аверина, использовать гаджеты или нет — личный выбор каждого человека.

"При этом полный отказ от смартфонов невозможен, ведь эти устройства ничуть не хуже некоторых персональных компьютеров, а по функционалу могут их даже заменить", — подытожил эксперт.

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Гаджеты , Наука и техника , Антон Аверин , Москва
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