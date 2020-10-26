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Названы приложения, увеличивающие количество рекламы на смартфоне 

Газета.Ru 1 час назад
Компания Avast, выпускающая одноименное антивирусное программное обеспечение, перечислила приложения, которые рекомендуется удалить со смартфонов, если они скачаны. Об этом сообщает "Российская газета".
К опасным приложениям компания причислила Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue.
По данным компании, эти приложения позволяют отображать по всему смартфону большее количество рекламы, чем это предусмотрено.
Отмечается, что эти приложения загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.
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Гаджеты , Видео , Наука и техника , Google
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