Назван способ обработки смартфона от вирусов

«Обрабатывать телефон лучше всего спиртосодержащими салфетками, это не повредит сам телефон. Можно также использовать любой санитайзер — нанести его на салфетку и протереть гаджет. Перекись водорода для обработки телефона не подходит, она не является дезинфицирующим средством, поэтому ее применение бесполезно», — пояснил Лебедев.

Эксперт отметил, что смартфон человек все время носит с собой и оставляет в самых разных местах. Также устройство нередко передают кому-то в руки, вследствие чего на нем могут быть возбудители инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

В заключение эпидемиолог сказал, что телефон обязательно протирать после рабочего дня. По мнению Лебедева, обработка мобильного телефона — проблема не сегодняшнего дня, протирать его нужно всегда.