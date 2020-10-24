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Россиянам дали советы по обработке смартфона в период пандемии коронавируса 

Lenta.ru 30 минут назад
Назван способ обработки смартфона от вирусов
Фото: РИА Новости
Россиянам дали советы по обработке смартфона в период пандемии коронавируса. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораМихаил Лебедев рассказал РИА Новости, чем нужно протирать устройство.

«Обрабатывать телефон лучше всего спиртосодержащими салфетками, это не повредит сам телефон. Можно также использовать любой санитайзер — нанести его на салфетку и протереть гаджет. Перекись водорода для обработки телефона не подходит, она не является дезинфицирующим средством, поэтому ее применение бесполезно», — пояснил Лебедев.

Эксперт отметил, что смартфон человек все время носит с собой и оставляет в самых разных местах. Также устройство нередко передают кому-то в руки, вследствие чего на нем могут быть возбудители инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.
В заключение эпидемиолог сказал, что телефон обязательно протирать после рабочего дня. По мнению Лебедева, обработка мобильного телефона — проблема не сегодняшнего дня, протирать его нужно всегда.
Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусной инфекцией в России может достичь 20 тысяч новых случаев в сутки. Возможные масштабы пика заболеваемости COVID-19 в России оценил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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Гаджеты , Наука и техника , РИА Новости
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