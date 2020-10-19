Без шума и проводов

Осень — для крупных компаний пора выпускать новые флагманские устройства. Речь не только о смартфонах, но и о вспомогательных гаджетах, дополняющих экосистему производителя. О двух новинках Huawei, часах Watch GT2 Pro и наушниках FreeBuds Pro, — в материале «Ленты.ру»

Фото: Lenta.Ru Lenta.Ru

У Huawei довольно широкий выбор носимых устройств. Среди них есть фитнес-браслеты серии Band 4, умные часы Watch GT и GT2, свежие фитнес-часы Watch Fit. Новые Huawei Watch GT2 Pro с корпусом из титана и сапфировым стеклом позиционируются как премиальный флагманский гаджет. Все как у люксовых производителей механических часов, но с умными функциями.

Huawei Watch GT2 Pro сочетают строгий классический стиль и современные функции. Диаметр корпуса – 46,7 миллиметра, а толщина – всего 11,4 миллиметра. Отдельно стоит подчеркнуть, что корпус выполнен из титана, циферблат защищен сапфировым стеклом, а задняя поверхность — керамика. За счет этого они достаточно легкие — всего 54 грамма — и износостойкие. Диагональ экрана составляет 1,39 дюйма, AMOLED-матрица имеет разрешение 454х454 точки.

У смарт-часов есть две механические круглые кнопки, специально расположенные так, чтобы не было случайных нажатий при сгибании запястья. Одна из них отвечает за выход в меню, вторая активирует спортивный режим, хотя ее можно переназначить на любую другую функцию. На задней стенке мерцают системы светодиодов для замера пульса и уровня кислорода в крови. Смарт-часы поддерживают беспроводную зарядку.

Lenta.Ru

Выпускаются Watch GT2 Pro в двух модификациях: спортивной и классической. Разница только в комплектном браслете. В первом случае он из прочных износостойких полимерных материалов. Во втором — часы по умолчанию идут с элегантным кожаным ремешком, а полимерный — как дополнение. Для кастомизации устройства доступно более 200 циферблатов и возможность поставить на заставку собственное изображение из галереи смартфона.

Huawei Watch GT2 Pro энергоэффективны и обладают рядом уникальных функций. Во-первых, часы работают две недели без подзарядки в стандартном режиме использования, а пятиминутной зарядки хватит на 10 часов работы. Во-вторых, Watch GT2 Pro поддерживают технологию передачи данных Huawei Share для соединения со смартфоном Huawei в одно касание.

Также смарт-часы имеют более 100 режимов тренировки (шесть из которых они могут определять автоматически). Среди них водные, зимние и экстремальные виды спорта. Например, в режиме горных лыж умные часы отслеживают среднюю скорость спуска, пройденное расстояние, траекторию, перепад высот, максимальный уклон, уровень пульса, степень насыщения крови кислородом и многие другие важные в этом виде спорта показатели.

Для занятий спортом в домашних условиях предусмотрено 10 тренировочных курсов для различных целей: накачать пресс, подтянуть мышцы бедер, укрепить плечи и так далее. Все они направлены на поддержание стройности и улучшение иммунитета. Watch GT2 Pro могут не только оценить результат, но дать совет и мотивировать владельца на еще один подход. Поистине, будущее уже здесь — в части взаимодействия пользователя с гаджетами, которые знают о человеке едва ли не больше, чем он сам.

Круглосуточно отслеживая сердечный ритм и по запросу уровень насыщения крови кислородом SpO2, смарт-часы Watch GT2 Pro могут оценить уровень стресса пользователя и качество сна, рассчитать время восстановления организма после тренировки и уведомить об аномальных скачках пульса.

Полная концентрация

Вместе с флагманскими часами Huawei запускает в России топовые наушники FreeBuds Pro. Они выполнены в формате вкладышей с лаконичными прямоугольными ножками и силиконовыми амбушюрами и уже за счет последних обладают неплохой пассивной шумоизоляцией. В дополнение к этому производитель разработал интеллектуальную динамическую систему шумоподавления. И если во многих других наушниках при включении аналогичной функции к качеству и чистоте звука неизбежно возникали вопросы, то Huawei FreeBuds Pro приятно удивили, подарив ощущение звучания, приближенного к студийному.

В комплекте с гаджетом идут три пары насадок, чтобы пользователь смог выбрать нужный размер. В мобильном приложении AI Life для этого есть рекомендации, а также специальный тест на основе искусственного интеллекта для определения подходящего размера. Наушники имеют открытую конструкцию, то есть давление воздуха внутри уха и снаружи уравновешено, и нет неприятного ощущения, будто что-то давит на голову при длительном использовании. К тому же каждый наушник весит всего шесть граммов, поэтому они практически не ощущаются в ушах.

Lenta.Ru

Lenta.Ru

Lenta.Ru

Управление осуществляется с помощью жестов на сенсорной поверхности каждого наушника: чтобы принять звонок, поставить песню на паузу или переключить ее на другую, нужно сжать ножку наушника посередине; чтобы настроить громкость, нужно провести по ножке пальцем вверх или вниз; чтобы включить или отключить шумоподавление, необходимо сжать и удерживать ножку несколько секунд.

Отдельно стоит рассказать о системе шумоподавления, способной убирать посторонние звуки громкостью до 40 децибелов. Да, ANC сейчас мало кого можно удивить, но тут Huawei пошла дальше и объединила этот режим с искусственным интеллектом. Микрофоны, размещенные снаружи и внутри FreeBuds Pro, способны распознавать окружающий шум и автоматически переключаться между режимами шумоподавления — полное подавление внешних звуков, комфортный режим или общий — для лучшего восприятия действительности.

При этом для безопасности на дороге и, например, чтобы не пропустить объявление в аэропорту или на вокзале, предусмотрен режим звукопроницаемости. Таким образом наушники словно становятся «прозрачными», пропуская голоса окружающих, но продолжая воспроизводить музыку.

Автономность гарнитуры — на высоком уровне. При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до семи часов прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом. По факту с выключенным режимом шумоподавления наушники держатся еще дольше.