Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ученые назвали «срок жизни» COVID-19 на смартфонах и купюрах 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Назван «срок жизни» COVID-19 на смартфонах
Фото: Газета.Ru
Ученые Австралийского центра рассказали, сколько частицы нового типа коронавируса COVID-19 могут находиться на поверхностях металлических поручней, экранах смартфонов и бумажных банкнотах. Материалы их исследования были опубликованы Virology Journal.
Согласно приведенным данным, "срок жизни" коронавируса составляет около месяца.
В ходе эксперимента специалисты определили, что на гладких поверхностях частицы могут находиться до 28 дней при теплой температуре около +20°С. При этом при +30°С коронавирус может "жить" до трех недель, а при +40°С — всего пару дней.
Ученые подчеркивают, что для людей опасность представляют непористые поверхности, то есть стеклянные экраны телефонов или бумажные и полимерные банкноты. Но наибольшей опасностью, по данным специалистов, являются именно смартфоны, которые люди дезинфицируют не так часто, как руки.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
«А что за *** сует лапу к груди Кристи?»
«А что за *** сует лапу к груди Кристи?»
Видео
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
В центре Минска произошел взрыв
00:07
В центре Минска произошел взрыв
В мире Происшествия
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
«Маски с COVID летают по городу»
00:49
«Маски с COVID летают по городу»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение