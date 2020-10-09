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В Россию пришел удешевленный Samsung Galaxy S20 

Прайм 1 час назад
В Россию пришел удешевленный Samsung Galaxy S20
Фото: РИА Новости
На российский рынок выходит удешевленный флагман корейского концерна Samsung Galaxy S20 FE — Fan Edition.
Этот телефон уже появился в продаже.
Он получил почти все функции, которые отличают топовую модель, и в то же время стоит значительно дешевле.
На полках российских магазинов купить этот гаджет можно за 49 990 рублей.
Создатели оснастили телефон дисплеем в 6,5 дюйма, разрешение FullHD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.
На задней панели установлена тройная камера с основным, ультраширокоугольным и 3X оптическим зум-модулями (12, 12 и 8 Мп соответственно).
Фронтальная камера — на 32 Мп.
Что касается заряда, то смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с тремя зарядками: быстрой, беспроводной и обратной.
Также в телефон установлен модуль NFC/MST для бесконтактных платежей и Bluetooth 5.0 Говоря о работоспособности устройства, то оперативная память составляет 6/8 Гб, постоянная — 128/256 Гб.
Устройство получило дизайн, как у Galaxy S20. Есть также поддержка двух SIM-карт или карты памяти.
Как комментируют представители Samsung, этот смартфон создан на основе опроса пользователей по всему миру. Получив в качестве обратной связи запрос на определенные характеристики, их и включили в новый гаджет.
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Гаджеты , Наука и техника
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