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Huawei может продать бренд Honor 

Российская Газета и ещё 4 10 часов назад
Huawei может продать бренд Honor
Фото: Российская Газета
Китайская компания Huawei может продать дочерний бренд Honor из-за нехватки чипов, которые будут использоваться в следующих моделях. Об этом пишет издание Gizmochina со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).
По его словам, продажа дочернего бренда является одним из наиболее вероятных сценариев противодействия Huawei в отношении запретов со стороны США. Аналитик также отметил, что если Honor будет не зависим от Huawei, то и американские ограничения будут не так ощутимы для главной компании. Минг Чи Куо думает, что это сможет помочь развитию бизнеса и улучшит положение поставщиков комплектующих для Honor.
Аналитик также отмечает, что после последних санкций доля других китайских производителей — Xiaomi, Oppo, Vivo — значительно выросла. Но если Honor купит другая компания, то это особо не повлияет на расклад на рынке.
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