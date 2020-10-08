Объяснено эхо при разговоре по телефону

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля", — объясняет эксперт.