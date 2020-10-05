Раскрыты опасные для изменения настройки смартфона 

Изменение некоторых настроек смартфона может привести к потере работоспособности гаджета. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

Он отметил, что рядовые пользователи не должны использовать джейлбрейк на iPhone или активировать root-доступ на Android-девайсах. По его словам, в случае активации скрытых режимов телефона есть риск изменить важные настройки аппарата, отключить некоторые механизмы и лишиться фирменной гарантии на гаджет. Из соображений безопасности специалист посоветовал не отключать функции «Локатор» на iPhone и «Найти устройство» на Android, которые могут пригодиться в случае потери гаджета.

Куканов предложил с осторожностью активировать режим запрета звонков с незнакомых номеров, так как в этом случае есть риск получить неспособный принимать вызовы аппарат.

«Также стоит быть осторожными с настройками "Универсального доступа" — можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», — заявил эксперт.

При этом специалист считает, что перечисленные рекомендации относятся к обычным владельцам смартфонов. Тот, кто считает себя опытным пользователем, по словам специалиста «Роскачества», может пренебрегать ограничениями.

В начале сентября российские эксперты рекомендовали пользователям телефонов не изменять настройки SIM-карты. В случае неосторожных действий можно оставить себя без связи и доступа к интернету. Также специалисты посоветовали не запускать режим разработчика на устройстве, так как он предназначен для специалистов.