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Эксперт рассказал, чем опасна поддельная зарядка для телефона 

РИА Новости и ещё 2 49 минут назад
Чем опасна поддельная зарядка для телефона
Фото: © Fotolia / ratmaner
Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта зарядки смартфона или даже полностью вывести гаджет из строя. При скачке напряжения возможен пожар, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
В поддельных зарядных блоках используются детали низкого качества, компоновка может отличаться от оригинала, что приводит к печальным последствиям. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у Apple) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.

"При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле — повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура", — советует эксперт.

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Гаджеты , Наука и техника , Владимир Гриценко , Apple
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